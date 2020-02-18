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  18 февраля 2020
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МВД Казахстана начало проверку после рассылки об игре «Котел» или «Черная Касса»

CentralAsia (KZ) -  В социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения с рекламой игры «Котел» или «Черная Касса», сообщает Polisia.kz.

Участникам игры за взнос 14300 тенге и вовлечение еще двух человек обещают большой доход. Департаментом криминальной полиции МВД по вышеуказанному факту проводятся проверки.

За создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества (ст. 217 УК РК).

В 2018 году органами внутренних дел было зарегистрировано 103, в 2019 году – 23 факта создания финансовых пирамид.

– С начала текущего года органами внутренних дел зарегистрировано 4 факта создания финансовой пирамиды. Несмотря на предупреждения, казахстанцы не перестают попадаться «на удочку» различных схем мошенничества. Организаторы подобных структур придумывают новые легенды, устраивают громкие презентации и широко рекламируют свою противоправную деятельность. А любители легкого заработка, не задумываясь, отдают свои деньги, рассчитывая на быстрое обогащение, – отметили в Департаменте криминальной полиции МВД.

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