Первые в Монголии брейк-танцор заключил контракт с агентством YGKPlus (фото)

CentralAsia (MNG) - YG KPlus (케이 플러스) - это компания по управлению моделями, созданная генеральным директором модной одежды Го Юн-Кюнгом. В настоящее время она принадлежит YG Plus, дочерней компании южнокорейской развлекательной компании YG

Монгольский парень, студент университета “Korea National University of Arts” и бывший танцор монгольской группы "Hooliganz" Г. Амарболд выиграл первое место однодневного мероприятия YG Kplus, и получил приглашение стать моделью этого агентства.

Парень хотел проверить свои способности как будущий актер в этом конкурсе. И не наделся, чтобы выиграть какое нибудь место. К своему удивлению, он победил среди 60 выбранных соперников. Вся ребята были выше 185 см ростом.

“Korea National University of Arts”- Корейский национальный университет искусств (также известный как K-ARTS или KNUA) является национальным университетом в Сеуле, Южная Корея. Корейский национальный университет искусств был основан в 1993 году Министерством культуры, спорта и туризма Кореи как единственный национальный университет искусств, которое воспитывает артистов. Он имеет 26 отделов в шести школах: школы музыки, драмы, кино и мультимедиа, танцев, изобразительного искусства и корейского традиционного искусства. В настоящее время в этом учебном заведении учатся 8 монгольских студентов.

В феврале 2014 года K-Plus подписал договор о стратегическом партнерстве и совместном инвестировании с агентством талантов.

В сентябре 2014 года топ-модель Кан Сын-Хён (Kang Seung-Hyun) подписала контракт с YGKPlus. Кан Сын-Хён (род. 22 сентября 1987 г.), широко известная как Хиони Кан род. (Hyoni Kang), - корейская модель, получившая титул «Модель мира» от Ford в 2008 году в возрасте 19 лет. Она первая азиатская модель, получившая эту награду.