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  18 февраля 2020
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В Узбекистане назначена единственная женщина-глава района

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 18 февраля, в Баяутском районе Сырдарьинской области на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов Дилфуза Уралова утверждена хокимом Баяутского района.

По данным пресс-службы областной администрации, Дилфуза Уралова ранее работала заместителем главы области и была председателем регионального комитета женщин.

В 1990 году Дилфуза Уралова окончила Гулистанский государственный университет. В 2001-2010 годах работала в общеобразовательной школе №10 в Мирзаабадском районе. В 2010-2015 годах была заместителем хокима, руководителем комитета женщин Мирзаабадского района.

В 2015-2017 Дилфуза Уралова была депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. С 2017 года работает заместителем хокима Сырдарьинской области и председателем регионального комитета женщин. В истории независимого Узбекистана всего лишь три женщины работали на аналогичных позициях.

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