Английская компания покроет скаковые дорожки в Туркменистане за £1 млн

CentralAsia (TM) - Туркменистан оформил заказ на закупку покрытия для скаковых дорожек для ипподромов у английской фирмы Andrews Bowen Ltd. на общую сумму 1 миллион фунтов стерлингов, сообщает издание Blackpool Gazette.

Компания должна поставить в Туркменистан 10 тысяч тонн материала до начала сезона скачек в апреле.

По словам владельцев фирмы, сделка заключена очень быстро, а поставить заказ нужно в очень короткие сроки. Из-за этого им пришлось срочно связываться с поставщиками и транспортными компаниями, чтобы удостовериться, что им хватит мешков и тракторов для перевозки большой партии.

Покрытие состоит из смеси песка, воска и синтетических волокон. Как отметил один из представителей компании, несмотря на то что в Туркменистане есть целая пустыня, песок из Каракумов не подходит для покрытия из-за слишком округлых песчинок.

Кроме покрытия Andrews Bowen поставит в Туркменистан оборудование по уходу за скаковыми дорожками.

Ежегодно в апреле в Туркменистане отмечается День ахалтекинского скакуна. В этот месяц по всей стране проводятся праздничные мероприятия и скачки. Периодически в соревнованиях принимает участие президент Гурбангулы Бердымухамедов – страстный поклонник коней, сообщают "Хроники Туркменистана".