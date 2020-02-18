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  18 февраля 2020
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LC Waikiki намерена открыть магазины в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Известный бренд одежды, постельного белья и аксессуаров французско-турецкого происхождения «LC Waikiki» в 2020 году планирует открыть в Туркменистане фирменные магазины, сообщает газета «Türkiye».

Директор компании Вахап Кучук заявил об этом намерении на церемонии открытия нового магазина «LC Waikiki» в Киеве (Украина), отметив что в 2020 году компания хочет количественно расширить сеть своих магазинов путем выхода на рынки Туркменистана, Венгрии, Перу, Замбии, Кот-д’Ивуар, Ганы, Анголы, Сенегала и Монголии.

В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане «LC Waikiki» представлена уже давно. Не так давно появилась и в Узбекистане.

Продукция «LC Waikiki» популярна благодаря качеству и доступным ценам. Компания имеет лаборатории в разных странах мира. Лаборатории проверяют ткани для изготовления одежды на безопасность здоровью потребителей.

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