Численность населения Узбекистана превысила 34 миллиона

CentralAsia (UZ) - Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 18 февраля составила 34 002 410 человек, в том числе 17 093 012 мужчин и 16 909 398 женщин.

При этом на 1 января 2020 года количество узбекистанцев составляло 33 905 799 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Госкомстата Усмон Абдурасулов.

По данным Государственного комитета по статистике, с начала текущего года в стране родилось 127,3 тысячи человек, умерло — 29,1 тысячи.

За этот период в страну прибыло 23,6 тысячи человек, а отбыло — 24,7 тысячи.



