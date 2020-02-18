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  18 февраля 2020
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Численность населения Узбекистана превысила 34 миллиона

CentralAsia (UZ) -  Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 18 февраля составила 34 002 410 человек, в том числе 17 093 012 мужчин и 16 909 398 женщин.

При этом на 1 января 2020 года количество узбекистанцев составляло 33 905 799 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Госкомстата Усмон Абдурасулов.

По данным Государственного комитета по статистике, с начала текущего года в стране родилось 127,3 тысячи человек, умерло — 29,1 тысячи.

За этот период в страну прибыло 23,6 тысячи человек, а отбыло — 24,7 тысячи.

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