В Узбекистане вернулись с карантина домой эвакуированные из Китая почти 300 человек

CentralAsia (UZ) - Ранее эвакуированные из Китая и находившиеся на двухнедельном карантине в санатории «Бустон» в Ташкентской области 294 граждан Узбекистана выписаны домой.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики, результаты вирусологического анализа показали, что ни у одного из граждан не обнаружено коронавирусной инфекции.

В связи с окончанием карантина в среду и четверг граждане, размещенные в других медицинских учреждениях, также будут отправлены домой, уточнили в Минздраве.

Напомним, что по решению правительственной комиссии с 4 по 6 февраля текущего года в Узбекистан было эвакуировано 584 узбекистанца (459 мужчин и 125 женщин) двумя чартерными рейсами из Пекина и одним из Уханя.

Сообщалось, что все узбекистанцы, вернувшиеся из Китая, были помещены в специальные учреждения, подготовленные по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, где будут находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней (инкубационного периода).

Узбекские власти утверждали, что в этих специальных учреждениях созданы все необходимые условия для вернувшихся из Китая людей.

Однако родственники находящихся в карантине, сообщали, что их поместили в «грязные, пыльные и холодные» комнаты.

Кроме того, пользователи страницы TROLL.UZ в Facebook'е писали о том, что санаторий «Бустон» в Ташобласти, куда были размещены вернувшиеся из Китая узбекистанцы, не был готов к приему посетителей, там отсутствовали необходимые условия, а в комнатах учреждения бегали тараканы.