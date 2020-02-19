В Ташкенте в здании суда открыта специальная комната допросов для детей

CentralAsia (UZ) - В Шайхантахурском районном суде по уголовным делам города Ташкента открылась специальная комната допросов, в которой во время судебных заседаний будут находиться дети – потерпевшие или ставшие свидетелями преступления. Об этом сообщило УзА.



На мероприятии, организованном по этому случаю, с созданными в данной детской комнате условиями ознакомились председатель Верховного суда Республики Узбекистан Козимжон Комилов, глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн и ответственные лица сферы.

Данная инициатива реализована Верховным судом Республики Узбекистан и совместно с ЮНИСЕФ. Новая практика будет служить обеспечению благоприятных условий для того, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Детская комната создана в соответствии с международными стандартами и оснащена современным видео- и аудиооборудованием. Потерпевший ребенок или ребенок, ставший свидетелем преступления и участвующий в судебном заседании, будет говорить в комнате только с судьей.

"Открытие в здании суда специальной комнаты допросов для детей имеет важное значение, – говорит исполняющий обязанности председателя Шайхантахурского районного суда по уголовным делам Абдулла Абдулхаев. – Бывают случаи, когда вызванные на судебный процесс дети затрудняются давать свидетельские показания".

Поэтому в целях защиты ребенка – потерпевшего или ставшего свидетелем преступления - беседа или дознание должны проходить в дружеской атмосфере. Кроме того, создание такой комнаты огораживает ребенка от контакта с фигурантами дела или другими лицами, кроме судьи, в период разбирательства.