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  19 февраля 2020
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Шавкат Мирзиёев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 18 февраля встретился с делегацией Венгрии во главе с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сийярто, пребывающей с рабочим визитом для проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии.

Петер Сийярто, искренне поблагодарив президента Узбекистана за теплый прием, передал наилучшие пожелания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия, в том числе в формате диалога с Европейским Союзом.

Особое внимание уделено продвижению совместных инвестиционных проектов с внедрением передового опыта и современных технологий ведущих венгерских компаний, а также их финансированию.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития межрегиональных связей, реализации программ в банковском секторе, в сфере транспорта, подготовки высококвалифицированных специалистов.

Рассмотрен также график предстоящих встреч на высшем уровне.

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