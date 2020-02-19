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  19 февраля 2020
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Ведущий университет Венгрии откроет филиал в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Представители Венгрии и Узбекистана в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали инвестиционное соглашение в сфере сельского хозяйства. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

В рамках визита делегации Венгрии в Узбекистан подписано соглашение между узбекистанским Микрокредитбанком и венгерским Эксимбанком, а также соглашение об открытии филиала Дебреценского университета в Ташкенте.

Участники межправительственной комиссии обсудили расширение торгово-экономических связей и сотрудничество в инвестиционной, технической и образовательной деятельности. Стороны также обсудили организацию совместных образовательных программ с выдачей двойных дипломов.

Напомним, что 18 декабря Ташкент посетил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В рамках визита состоялся бизнес-форум и пятое заседание межправительственной комиссии.

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