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  19 февраля 2020
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Главы Туркменистана и России провели телефонные переговоры

CentralAsia (TM) -  Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, инициатором разговора была туркменистанская сторона. В ходе беседы лидеры обсудили отношения стран в торгово-инвестиционной, политической и культурной сферах и отметили роль крупных компаний в развитии экономического сотрудничества.

Путин и Бердымухамедов согласились поддерживать активные контакты на различных уровнях и развивать стратегическое партнерство стран.

Туркменский лидер пригласил своего российского коллегу принять участие в торжествах по случаю празднования 25-й годовщины нейтралитета Туркменистана, сообщили туркменские СМИ.

Ранее, в октябре 2019 года, состоялась встреча Путина и Бердымухамедова в Ашхабаде. Она прошла в рамках заседания Совета глав государств СНГ. На встрече российский лидер отметил развитие сотрудничества стран в экономике, уточнив, что за первые семь месяцев 2019 года товарооборот между странами увеличился более чем на 62%. Президент Туркменистана, в свою очередь, похвалил российские автомобили Aurus, о планах закупить которые он сообщил в августе прошлого года.

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