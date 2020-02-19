МИД: Таджикистан выполнил обещания, которые дал Радио «Озоди»

CentralAsia (TJ) - В настоящее время 21 сотрудник Радио «Озоди» получил аккредитацию в МИД РТ, и никакое другое иностранное СМИ не имеет такого количества аккредитованных журналистов в Таджикистане, сообщил министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Душанбе 18 февраля.

Глава МИД заявил, что Таджикистан выполнил свои обещания, которые дал президенту "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", передает Азия-Плюс.

«Глава государства (после встречи с директором «Радио Свобода», - прим. ред.) дал поручение аккредитовать тех журналистов, деятельность которых не противоречит законам Таджикистана. И мы продлили срок аккредитации журналистов Радио «Озоди», в том числе в январе мы продлили срок аккредитации ещё четверых журналистов», - сообщил Сироджиддин Мухриддин.

Он отметил, что журналисты являются четвёртой властью, и правительство Таджикистана всегда заинтересовано в сотрудничестве с ними.

«Мы никого не преследовали, не угрожали закрыть радио. Только когда мы видим, что в публикациях сотрудников радио есть моменты, которые наносят урон нашей безопасности или нашим экономическим интересам, общественной политике, то имеем право в рамках закона не продлевать им аккредитацию. Этот журналист может продолжать работу в других СМИ», - добавил министр.

Он отметил, МИД Таджикистана не имеет никаких проблем с Радио «Озоди» и продолжает работу на "взаимоуважающей основе".

Напомним, в течение шести месяцев журналисты Радио «Озоди», у которых завершился срок аккредитации, не могли получить ее вновь. Редакция не раз официально обращалась в МИД.

НАНСМИТ и Совет по СМИ выражали озабоченность в связи со сложившейся ситуацией в вопросе аккредитации корреспондентов «Озоди» и также призвали аккредитовать журналистов радио.

Конгресс США также призывал Эмомали Рахмона аккредитовать журналистов Радио «Озоди».

Ранее президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай направил письмо в адрес министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и подверг критике решение МИД о частичном продлении аккредитации сотрудников Радио "Озоди" на короткий срок. В начале ноября 2019 года в Швейцарии состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»Джейми Флая. Эмомали Рахмон заявил, что слухи о прекращении деятельности радио «Озоди» «ложь чистой воды», Джейми Флай, в свою очередь, сообщил, что «президент Таджикистана обещал, что проблемы Радио "Озоди" будут решены». Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20200218/mid-tadzhikistan-vipolnil-obetshaniya-kotorie-dal-radio-ozodi

Ранее президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай направил письмо в адрес министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и подверг критике решение МИД о частичном продлении аккредитации сотрудников Радио "Озоди" на короткий срок.

В начале ноября 2019 года в Швейцарии состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»Джейми Флая.

Эмомали Рахмон заявил, что слухи о прекращении деятельности радио «Озоди» «ложь чистой воды», Джейми Флай, в свою очередь, сообщил, что «президент Таджикистана обещал, что проблемы Радио "Озоди" будут решены».