Авиакомпания Монголии выбирает Sabre для реализации дальнейших планов

CentralAsia (MNG) - Решение позволит MIAT получить представление об интеллектуальной разработке новых маршрутов и стратегий получения доходов на текущих рынках, а также раскрыть потенциальные новые возможности.

Корпорация Sabre (NASDAQ: SABR) сегодня объявила о новом альянсе с национальным перевозчиком Монголии - MIAT Mongolian Airlines. Долгосрочное соглашение о внедрении решения Sabre Market Intelligence Global Demand Data обеспечит надежное понимание рынка, отметили в авиакомпании.

«Мы рады объявить о наших новых отношениях с Sabre в такое ключевое время для нашей авиакомпании. Наши планы по расширению нашего парка и маршрутов, количества пассажиров и наших доходов напрямую соответствуют экспоненциальному росту, который наблюдается в настоящее время в туристической индустрии страны», - сказал Баттөр Даваахуу, президент и исполнительный директор MIAT Mongolian Airlines.

«Для реализации наших захватывающих целей мы должны использовать самые инновационные технологические платформы, и именно поэтому мы выбрали Sabre Global Demand Data. Решение гарантирует, что у нас под рукой будут надежные данные, обеспечивающие точную и полную рыночную информацию для принятия обоснованных решений», - добавил он.

«Планы расширения MIAT могут увеличить доходы авиакомпании и оказать существенное влияние на монгольскую индустрию путешествий и туризма в целом», - сказала Даша Куксенко, вице-президент и региональный генеральный менеджер по Северной Азии, Sabre Travel Solutions.

Монголия поставила перед собой цель привлечь один миллион иностранных туристов и заработать один миллиард долларов США на туризме в 2020 году, согласно предыдущему заявлению Министерства окружающей среды и туризма Монголии. Это последнее соглашение с Sabre обеспечит MIAT возможность играть решающую роль в этом амбициозном туристическом движении. Это следует за запуском рейсов MIAT в 2019 году, связывающих Монголию с ключевыми китайскими рынками Шанхая и Гуанчжоу, а также объявлением о планах дальнейших дальнемагистральных маршрутов, в том числе о разработке маршрута США.

Sabre Corporation - компания, специализирующаяся на туристических технологиях, находится в Саутлейке, штат Техас. Это крупнейший поставщик глобальных систем распределения для бронирования авиабилетов в Северной Америке.