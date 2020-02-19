Немецкий банкир возглавил таджикский банк Эсхата

CentralAsia (TJ) - 3 февраля Райнер Мюллер-Ханке, ранее занимавший позицию члена Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата», был назначен Председателем Правления ОАО “Банк Эсхата” и сменил на этом посту предшественника - Назарова Акбара Абдушукуровича, возглавлявшего Банк с начала 2018 года.

Решение было принято Наблюдательным советом Банка с целью дальнейшего развития и реализации бизнес стратегии Банка Эсхата с учётом внедрения передовых технологий и лучших международных практик в области банковского дела и с целью соответствия статусу системообразующего Банка страны.

«Выбор о назначении на эту позицию руководителя Банка Эсхата пал на господина Райнер Мюллер-Ханке с учетом наличия у него большого опыта работы на ключевых позициях в зарубежных коммерческих банках, а также в сфере международной банковской деятельности в целом. Мы уверены, что его богатый опыт и профессиональный взгляд руководителя поддержат Банк Эсхата в его становлении в качестве инновационного и технологичного Банка, как того требует время и наши клиенты.

В свою очередь, мы глубоко признательны Акбару Абдушукуровичу за нелёгкий труд и высокий профессионализм, проявленный им за последние два года. За этот период ОАО «Банк Эсхата» не только сохранил свою позицию, как одного из лидирующих банков Таджикистана, но также был признан со стороны регулятора одним из системообразующих банков страны» - отметила Фируза Исхакова, Председатель Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата».

Райнер Мюллер-Ханке родился в 1960 году в Германии. Имеет более двадцати пяти лет опыта в сфере банкинга в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Российской Федерации. Обладает степенью магистра по экономике Свободного университета Берлина, учился на экономиста в Университетах Гейдельберга и Мадрида.

Мюллер-Ханке имеет опыт работы в качестве управляющего (CEO) «KMB Bank» - банк итальянской группы «Intesa Sanpaolo» в России, «Swedbank»- банк шведской группы «Swedbank» в Украине, а также в качестве члена Наблюдательного совета в «FinComBank» Молдовы и ЗАО «AccessBank» в Азербайджане.

В прошлом - также член Комитета Управления Германо-Российской Внешнеторговой Палаты в Москве, старший банковский консультант Международной Консалтинговой Компании, сопредседатель программы Российского Фонда Малого Бизнеса ЕБРР, главный консультант-координатор в партнёрских банках России.