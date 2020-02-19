Монголия стала десятой страной, издающей «Larousse gastronomique» на своем родном языке

CentralAsia (MNG) - Монгольский издательский дом «Монсудар» опубликует знаменитную энциклопедию «Larousse gastronomique» на своем родном языке с официальными правами от Larousse. Таким образом, Монголия стала десятой страной, издающей на своем родном языке в мире, а в Азии - третьей страной.

Эта энциклопедия в настоящее время публикуется на немецком, китайском, русском, фламандском, английском, испанском, итальянском, шведском и японском языках, кроме французского. И наконец на монгольском. Монгольская версия назвалась «Хамгийн том Larousse gastronomique, Сонгодог зоогийн нэвтэрхий толь» или «Самый большой Larousse gastronomique, Энциклопедия классических блюд».

«Larousse gastronomique» (Ларусс гастрономик), «Гастрономическая энциклопедия Ларусс» — гастрономическая энциклопедия (кулинарная книга). Книга в основном посвящена французской кухне и содержит рецепты блюд, биографии известных людей, статьи об истории гастрономии, техниках приготовления и кулинарных терминах. Первое издание содержало малое количество нефранцузских блюд, в поздних изданиях их число намного увеличилось. Энциклопедия переведена на 9 языков и монгольский стал 10-м языком. На монгольской версии дополнено рецепты монгольских блюд.

С переводом и дополнением взялись монгольские шеф-повара г-н Хоролжав и г-жа Хандсурэн.

Первое издание вышло в 1938 году под редакцией Проспера Монтанье и с предисловием Огюста Эскофье и Филеаса Жильбера (Philéas Gilbert). Жильбер также помогал при создании энциклопедии. Поскольку он вместе с Эскофье был соавтором Le Guide Culinaire, это привело к частичному совпадению содержания двух книг. Эскофье отметил, когда его попросили написать предисловие, что он мог «видеть своими глазами» и «Монтанье не может скрыть от меня, что он взял „Le Guide“ за основу своей новой книги и определённо позаимствовал множество рецептов.»

Последующие три издания на французском вышли в 1960, 1967, 1984 под редакцией Проспера Монтанье и кулинарного колумниста Робера Куртины.

Пятое издание 1996 года претерпело большое обновление, которое было выполнено под патронажем гастрономического комитета во главе с шеф-поваром Жоэлем Робюшоном. Книга была дополнена рецептами и статьями о продуктах со всего мира.

С шестого издания 2007 года энциклопедия получает название Grand Larousse gastronomique. Также вышла под патронажем гастрономического комитета с Жоэлем Робюшоном во главе.

Следующая редакция французской энциклопедии издана в 2012 году.

Первый перевод энциклопедии на русский язык выполнен издательством «Издательство гастрономической литературы "Чернов и К°"» с последнего на 2007 год шестого французского издания. Переводное издание состоит из пятнадцати томов, выпуск которых занял почти 10 лет: 1-ый том был выпущен в 2007 году, 15-ый — в 2016. Оно содержит свыше 4000 словарных статей, более 3000 из них составляют рецепты, и проиллюстрировано более чем 6000 иллюстрациями.

Третье английское издание 2001 года было обновлено и содержит дополнительный материал о кухнях других стран мира, число страниц доходит до 1350. Оно также доступно в кратком издании (2003). Новое, обновленное и исправленное издание было опубликовано 13 октября 2009 года издательством «Hamlyn» в Великобритании.

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