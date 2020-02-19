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  19 февраля 2020
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У гражданки России забрали паспорт после принудительных анализов на коронавирус в Туркменистане - СМИ

CentralAsia (TM) -  После прилета в Ашхабад людей поместили в больницу и отобрали паспорта для гарантии оплаты анализов, проживания и питания в учреждении. Об этом сообщил сайт Life.ru.

Екатерина Малашева рассказал, что ее мать осталась без заграничного паспорта из-за отказа оплатить анализы и проживание в больнице.

17 февраля женщина прилетела в Туркменистан к друзьям, однако вместо встречи с близкими она оказалась в больнице без документов. В учреждении не было мобильной связи, и связаться с кем-либо было невозможно.

Друзья женщины приехали навестить ее и встретили рядом с больницей выписавшегося мужчину. Он рассказал, что провел в больнице трое суток. После оплаты койкоместа (50 евро), питания и анализов ему вернули паспорт.

Екатерина рассказала, что коронавирус у ее матери не подтвердился, и ее выпустили из больницы. Однако вернуть паспорт не удалось из-за отказа женщины оплачивать счета, о которых не предупреждали заранее.

Сейчас Малашева обратилась за помощью к дипломатам, чтобы вернуть матери документы. Она подчеркнула, что информации о введении со 2 февраля принудительных анализов при въезде в Туркменистан не было ни на сайте МИД РФ, ни на сайте посольства.

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