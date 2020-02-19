На круизном лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

CentralAsia (CA) - На круизном лайнере Diamond Princess закончился 14-дневный карантин, и пассажиры начали сходить на берег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Первой с борта сошла пожилая женщина с чемоданом, вероятно, японка. Она самостоятельно вышла за ограду порта и пешком стала возвращаться домой, растерянно озираясь на окружившую ее толпу журналистов. На вопросы пенсионерка отвечать отказалась. За ней вскоре также самостоятельно вышел мужчина.

У лайнера туристов ждут десятки автобусов.

Как ожидается, 19 февраля судно покинут около 500 человек, у которых не выявлен коронавирус, речь идет о людях преклонного возраста.