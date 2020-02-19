На круизном лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
- Азия и мир, общество
- 10:01, 19 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - На круизном лайнере Diamond Princess закончился 14-дневный карантин, и пассажиры начали сходить на берег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Первой с борта сошла пожилая женщина с чемоданом, вероятно, японка. Она самостоятельно вышла за ограду порта и пешком стала возвращаться домой, растерянно озираясь на окружившую ее толпу журналистов. На вопросы пенсионерка отвечать отказалась. За ней вскоре также самостоятельно вышел мужчина.
У лайнера туристов ждут десятки автобусов.
Как ожидается, 19 февраля судно покинут около 500 человек, у которых не выявлен коронавирус, речь идет о людях преклонного возраста.
Diamond Princess, на борту которого находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа с 5 февраля стояло на двухнедельном карантине в порту Иокогамы. По последним данным, общее число заболевших коронавирусом на борту превысило 540 человек. После обнаружения вируса заболевшие выводятся с судна и помещаются в медучреджения.