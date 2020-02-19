[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Туркменистане застряли 6 граждан России, у которых подозревают коронавирус

CentralAsia (TM) -  Граждане России, 17 октября прилетевшие в Москву из Ашхабада, были доставлены из аэропорта в больницу после того, как во время паспортного контроля от них потребовали подойти к врачам и сдать анализ мокроты. Паспорта россиянам не вернули, а в российском консульстве порекомендовали следовать подчиниться требованиям, сообщает телеграм-канал Mash.

В результате представителей России держат в медицинском учреждении более суток несмотря на отсутствие симптомов коронавируса COVID-19. В то же время, как утверждается, граждан других стран, доставленных в больницу одновременно с россиянами, уже отпустили.

print
  • На круизном лайнере Diamond Princess у гражданина Кыргызстана обнаружен коронавирус
  • Глава МИД Таджикистана прокомментировал заявление генерал-майора милиции Навджувонова о Баткене
  • Rio Tinto предоставил ТЭО проекта обеспечения электроэнергией медный рудник Оюу-Толгой в Монголии



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com