В Туркменистане застряли 6 граждан России, у которых подозревают коронавирус

CentralAsia (TM) - Граждане России, 17 октября прилетевшие в Москву из Ашхабада, были доставлены из аэропорта в больницу после того, как во время паспортного контроля от них потребовали подойти к врачам и сдать анализ мокроты. Паспорта россиянам не вернули, а в российском консульстве порекомендовали следовать подчиниться требованиям, сообщает телеграм-канал Mash.

В результате представителей России держат в медицинском учреждении более суток несмотря на отсутствие симптомов коронавируса COVID-19. В то же время, как утверждается, граждан других стран, доставленных в больницу одновременно с россиянами, уже отпустили.