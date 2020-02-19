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  19 февраля 2020
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Узбекскую гостиницу Чорсу купила арабская компания

CentralAsia (UZ) -  17 февраля гостиницу «Чорсу» (расположенную в старой части города) продали за $ 18,0 млн., следует из данных E-ijro Auksion (государственный аукцион или бюро принудительного исполнения).

Владельцем гостиницы стала инвестиционная компания Ittihad International Investment LLC. Компания ведет деятельность в ОАЭ.

Условиями продажи гостиницы также является вложение инвестиций как минимум $ 2,6 млн. в течении двух лет, создание 150 новых рабочих мест и также гостиница должна иметь не менее 3-х звезд.

Также новый владелец будет обязан сохранить основной вид деятельности (гостиничные услуги) на протяжении 10 лет. Разрешается на территории гостиницы не более чем на 50% от её общей площади организовать бизнес-центр, если же здание планируется снести, то дизайн нового здания должен быть идентичным старому.

Компания Fajr Mustaqbal General Trading LLC готова заплатить аналогичную сумму в случае отказа от обязательств Ittihad International Investment LLC.

Ранее гостиница была отдана турецкому бизнесмену Ахмету Демиру, но в августе 2019 года, договор был аннулирован в связи с неисполнением обязательств.

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