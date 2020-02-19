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  19 февраля 2020
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Из-за опасений по поводу коронавируса Sport Relief переедет из Монголии в Намибию

CentralAsia (MNG) -  Comic Relief приняла решение переехать из Монголии, потому что в соседнем Китае была объявлена эпидемия коронавируса.

Запланированный трек Sport Relief на 100 миль по замерзшему озеру в Монголии был перемещен в песчаные дюны Намибии из-за вспышки коронавируса.

Решение Comic Relief, которая запускает Sport Relief каждые два года, произошло после того, как в Китае, граничащем с Монголией, был объявлен кризис в области здравоохранения, поскольку коронавирусом заразились десятки тысяч людей.

Коронавирус привел к жестким ограничениям на поездки в Китай и вынудил Comic Relief изменить место экспедиции из Монголии на 100-мильное путешествие через пустыню Намибии.

Знаменитости, в том числе радиоведущий Ник Гримшоу, актер EastEnders Саманта Вомак и личность телевидения Роб Риндер, примут участие в треке, который будет представлен на BBC One в следующем месяце.

Биенальный телемарафон Sport Relief состоится в пятницу, 13 марта. В 2018 году он привлек 38,2 млн фунтов стерлингов.

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