«Я кричала, но никто не помог». В Павлодаре женщина смогла спастись от преступника, захватившего ее машину

CentralAsia (KZ) - Неизвестному, который набросился на жительницу областного центра, грозит от шести до десяти лет лишения свободы, передаёт pavlodarnews.kz.

Информация о нападении на водителя в Павлодаре на улице Академика Сатпаева, 285 появилась в СМИ после заявления полицейских. 13 февраля около пяти вечера в стоявшую возле остановки машину сел неизвестный, он заставил женщину его отвезти, угрожал и позже набросился на неё с острым предметом.

- Сижу в машине, поговорила с супругом. Только трубку кладу, открывается дверь и садится мужчина. Я поворачиваюсь и спрашиваю: «Мужчина, а вы куда?» Он говорит: «Девушка, молча отвезите меня, две остановки». Я сказала, что не могу, своего мужа жду. Но он стал угрожать применить силу. Мне пришлось ехать, - вспоминает пострадавшая. – У него было закрыто лицо. Видела только глаза. Были перчатки, шапка.

По словам павлодарки, во время движения она постепенно отодвигала кресло. Продумывание плана побега помогло ей сохранить спокойствие.

Пока неизвестный рассказывал женщине, что его разыскивает полиция, и советовал не звонить в ведомство, павлодарке позвонил муж и загорелся красный на светофоре. Потерпевшая успела открыть дверь и наполовину выйти из машины, но неизвестный перепрыгнул на переднее сиденье и набросился на неё. Женщина упала, но успела выдернуть ключ из замка зажигания.

- Было очень много машин на светофоре. Я просила помощи, кричала: «Откройте дверь, преступник»! Было обидно, что столько водителей и никто не мог выйти и мне помочь. Один из них сказал закрыть окно, потому что я пугаю ребёнка, - добавила павлодарка. – Я побежала в "Газель". Не знаю, как туда села, автоматически. И только в этот момент смогла ответить супругу. Неизвестный был ещё в машине. Можно было его задержать, если бы люди помогли. На переднем сиденье у меня лежала сумка, там было немного денег. Он их забрал и убежал.

Пострадавшая сразу позвонила в полицию. На вызов приехало несколько машин, оперативная группа со служебными собаками.

В городском управлении полиции начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 200 УК РК – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершённое с применением насилия или угрозой насилия».

- Данный факт – единичный случай в городе. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления и задержанию подозреваемого. Все необходимые ориентировки мы направили по региону. В соответствии со статьёй 201 УК РК информация не разглашается в интересах следствия, - отметил начальник управления полиции Павлодара подполковник Данияр Бек.

Согласно описанию потерпевший, подозреваемый – европейской внешности, ему 25-30 лет.

В областном управлении полиции предоставили изображение с изъятой видеозаписи. Информацию о нападавшем просят сообщать по телефонам: 102 или 39-15-11. Анонимность гарантируется.





В городском управлении полиции начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 200 УК РК – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершённое с применением насилия или угрозой насилия». - Данный факт – единичный случай в городе. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления и задержанию подозреваемого. Все необходимые ориентировки мы направили по региону. В соответствии со статьёй 201 УК РК информация не разглашается в интересах следствия, - отметил начальник управления полиции Павлодара подполковник Данияр Бек.



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