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  19 февраля 2020
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16-летний казахстанский штангист установил мировой рекорд

CentralAsia (KZ) -  16-летний казахстанский штангист Рахат Бекболат установил мировой рекорд на чемпионате Азии среди юниоров, который проходил в Ташкенте, сообщает пресс-служба ФТА РК.

Рахат Бекболат поднял в сумме двоеборья 356 кг (158+198), став Чемпионом среди юношей до 17 лет и среди юниоров до 20 лет. И став мировым рекордсменом среди юношей в упражнении толчок.

За Казахстан выступало 10 спортсменов, все они заняли призовые места. Всего в активе нашей сборной 9 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

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