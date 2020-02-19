16-летний казахстанский штангист установил мировой рекорд

CentralAsia (KZ) - 16-летний казахстанский штангист Рахат Бекболат установил мировой рекорд на чемпионате Азии среди юниоров, который проходил в Ташкенте, сообщает пресс-служба ФТА РК.

Рахат Бекболат поднял в сумме двоеборья 356 кг (158+198), став Чемпионом среди юношей до 17 лет и среди юниоров до 20 лет. И став мировым рекордсменом среди юношей в упражнении толчок.

За Казахстан выступало 10 спортсменов, все они заняли призовые места. Всего в активе нашей сборной 9 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.