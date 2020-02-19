В Туркменистане на фоне профилактики коронавируса убивают беспризорных животных - СМИ

CentralAsia (TM) - Корреспонденты Азатлыка в Туркменистане сообщают о новой волне ликвидации беспризорных животных в столице. Распоряжение уничтожить собак и кошек получили сотрудники коммунальных служб и домоуправлений, руководство объяснило необходимость этих мер, в частности борьбой с распространением коронавируса.

- 11 февраля во вторник на планерке в хякимлике Багтыярлыкского этрапа представителям домоуправлений, различных коммунальных служб этрапа объявили, что "есть приказ уничтожить" всех оставшихся уличных, а также домашних кошек, так как "они являются разносчиками каронавируса", - сообщил 16 февраля корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Азатлыку пока не удалось получить комментарий в администрации Багтыярлыкского этрапа, а также выяснить, были ли аналогичные указания в администрациях других этрапов туркменской столицы.

Отлов кошек и собак в Ашхабаде осуществляют сотрудники городских коммунальных служб, домоуправлений, а также специальные службы, курсирующие по городу на спецтранспорте. Наряду с отловом, животные подвергаются уничтожению в том числе отравой, которую разбрасывают дворники и сотрудники коммунальных служб.

Кроме того, по словам зоозащитников из Ашхабада, в настоящее время отлов животных в Ашхабаде превратился для некоторых в источник для наживы.

"Продолжает процветать кровавый бизнес. Породистых кошек и собак, украденных живодерами и работниками коммуналки у хозяев, работники и сами живодеры предлагают выкупить зоозащитникам. И ставки выкупа постоянно растут от 50 до 150 манат за особь. Налажена продажа только завезенных, еще упитанных собак, как правило, алабаев, на мясо и жир, отсидевшим уголовникам, массово зараженным в тюрьмах туберкулезом", - сообщил 17 февраля зоозащитник из Ашхабада, беседовавший с Азатлыком на условиях анонимности.

Зоозащитник утверждает, что на фоне бедности и безработицы в стране бизнес на животных стал доходным не только для работников, осуществляющих отлов, но и ветеринарной службы и сотрудников аэропорта.

"Правила разрешающие вывоз животных в столичном аэропорту недоступны тем, кто хочет вывезти своих животных. Они предоставляются работниками аэропорта только в устной форме и информация эта противоречива. Ветеринарная служба также не предоставляет документы, установленные правилами. Но, за то выставляет неофициальные, нереально высокие, запредельные для большинства тарифы за оформление документов на вывоз животных", - рассказал Азатлыку зоозащитник из Ашхабада.

Ашхабадские власти тему отлова бездомных животных официально не комментируют.

Корреспонденты Азатлыка и зоозащитники неоднократно сообщали о массовом отлове, отравлении и убийстве собак и кошек на улицах Ашхабада. Кроме того, владельцы животных и активисты бьют тревогу, в связи с тем, что участились случаи отлова и убийства домашних питомцев.

В ноября группа туркменских активистов начала сбор подписей против уничтожения бездомных животных в Туркменистане, поместив петицию на сайте Change.org. Ашхабадские активисты выразили надежду на то, что власти Туркменистана откажутся от жестокости и перейдут к более цивилизованной форме регулирования проблемы беспризорных животных.

Сегодня ашхабадские зоозащитники с прискорбием отмечают, что власти продолжают игнорировать призывы и не замечать жестокость в отношении животных.

- Несмотря на многочисленные публикации о лагере смерти собак в ангаре при мусороперерабатывающем заводе в Чоганлы животные продолжают погибать мучительной смертью. И при смене хякимов Ашхабада и Ахалского велаята ситуация не менялась. Напротив, живодерские машины особо активно разъезжают по территории Ахалского велаята, отлавливая оставшихся собак, в основном домашних, и тех, кого не убивают на месте, привозят в ангар, - рассказал 17 февраля зоозащитник из Ашхабада, беседовавший с Азатлыком на условиях анонимности.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, отловленных животных доставляют в приемник на окраине Ашхабада, в местечке Чоганлы на территории мусороперерабатывающего завода, а также в местечко под названием Бедев, где находится строго охраняемый за воротами объект администрации города - яма, куда сбрасывают как мертвых, так и живых собак и кошек.

- По ангару ходят тени - скелеты. Собак не кормят и не дают воды, всюду горы трупов, которые не удосуживаются своевременно убирать. И на них размещаются новые жертвы власти. А волонтеров не подпускают "на пушечный выстрел". Но информация становится известной неравнодушным людям за определенную плату, - 17 февраля сообщил зоозащитник из Ашхабада в беседе с Азатлыком.