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  19 февраля 2020
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Туркменский спутник перестал транслировать телеканалы Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Туркменский туркменский спутник TurkmenÄlem 52E / MonacoSat прекратил вещание десяти узбекских телеканалов с 10 февраля. Об этом сообщает издание Turkmen.News.

Среди них – телеканалы «Узбекистан» и «Узбекистан 24», «Ёшлар», «Кинотеатр», «Ташкент», «Болажон», «Спорт» и другие.

О причинах отключения не известно, однако, по мнению читателя в Марыйском велаяте, это связано с показом 21 января узбекским телеканалом Sevimli TV американского боевика «Призрачная шестерка», в котором герои свергают диктатора вымышленной страны Тургистан Ровача Алимова. Эпизоды фильма сильно напоминают Туркменистан: по сценарию Тургистан находится к западу от Узбекистана, номера автомобилей в фильме похожи на туркменские, в картине местами звучит туркменская речь и даже видны настоящие государственные символы Туркменистана.

Фильм был запрещен к показу в Туркменистане из-за сходства с туркменской реальностью.

Хотя телеканал Sevimli TV не был доступен на туркменском спутнике, телезрители предположили, что туркменские власти решили перестраховаться и отключить все узбекские телеканалы. Никаких официальных комментариев не последовало. Другие телеканалы, в том числе таджикистанские на этом спутнике продолжают работать.

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