США будет оказывать поддержку Монголии в предотвращении вспышки коронавируса

CentralAsia (MNG) - 18 февраля министр здравоохранения Монголии Д. Сарангэрэл приняла посла США в Монголии Майкла С. Клечески. На встрече посол США выразил готовность оказать необходимую помощь Монголии в предотвращении распространения вспышки Covid-19.

«Было приятно поговорить с министром Сарангэрэлем о действиях Монголии по предотвращению COVID 19. Будучи стратегическими партнерами, мы рассчитываем на тесное продолжение сотрудничества», - написал в своем Twitter посол США.

Стороны также обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве в области здравоохранения и мерах, принимаемых соответствующими министерствами по борьбе с глобальной вспышкой заболевания.

Представив информацию о профилактических мерах и нынешней ситуации с гриппом в стране, министр Д. Сарангэрэл отметила эффективное партнерство между Монголией и США по улучшению медицинского обслуживания и раннему выявлению неинфекционных заболеваний.