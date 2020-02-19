Президент Узбекистана отбыл в Турцию

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 19 февраля отбыл в Анкару. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Анкаре лидеры двух стран проведут мероприятия первого заседания двустороннего Совета стратегического сотрудничества.

Запланированы также встреча главы Узбекистана с лидерами турецкого бизнеса и участие в церемонии торжественного открытия Народной библиотеки президента Турции.

Визит Мирзиёева в Турцию совпал со временем, когда отношения между Анкарой и Москвой стали напряженными из-за ситуации в Сирии.