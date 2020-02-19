Президент Узбекистана отбыл в Турцию
- Узбекистан, политика
- 11:28, 19 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 19 февраля отбыл в Анкару. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В Анкаре лидеры двух стран проведут мероприятия первого заседания двустороннего Совета стратегического сотрудничества.
Запланированы также встреча главы Узбекистана с лидерами турецкого бизнеса и участие в церемонии торжественного открытия Народной библиотеки президента Турции.
Визит Мирзиёева в Турцию совпал со временем, когда отношения между Анкарой и Москвой стали напряженными из-за ситуации в Сирии.