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  19 февраля 2020
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Сборная Монголии по стрельбе из лука отменила олимпийские тренировки в Японии из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Монгольская команда по стрельбе из лука отменила олимпийский тренировочный лагерь, запланированный в Окадзаки, префектура Аити, с 19 февраля по 7 марта из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.

Команда объяснила в письме, что они решили отказаться от планов тренироваться в Окадзаки, расположенном к западу от Токио, чтобы поддерживать спортсменов в отличном состоянии.

Согласно данным города, правительство Монголии посоветовало своим национальным командам не участвовать в тренировках или турнирах, проводимых в других частях Азии, поскольку коронавирус продолжает распространяться по Китаю и другим странам региона.

У команды по стрельбе из лука также есть планы тренироваться в Окадзаки в июле перед открытием Токийских игр 24 июля.

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