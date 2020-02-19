Срок многократной визы для иностранцев в Таджикистане продлили до 60 дней

CentralAsia (TJ) - Иностранные граждане могут получать многократные туристические визы сроком до 60 дней. Как сообщил накануне журналистам на пресс-конференции министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, на прошлой неделе президент республики подписал соответствующий документ, передает Avesta.



По его словам, стоимость одноразовой визы на указанный срок составляет $30, а многоразовая виза стоит $50.

Глава МИД также сообщил, что на изучение профильных государственных ведомств республики находится еще два документа, которые предусматривают выдачу виз сроком на 3 и 5 лет.

Напомним, что в декабре прошлого года в своем Послании парламенту президент Эмомали Рахмон предложил выдавать многократные визы гражданам зарубежных стран, с которые получают таджикскую визу в упрощенном порядке. Срок многократной визы глава государства предложил продлить до 60 дней.

Тогда глава государства, с целью упрощения передвижения зарубежных соотечественников, являющихся гражданами других стран, поручил выдавать им многократные визы до 3 лет.

Ранее сообщалось, что многократная виза сроком до 5 лет будет выдаваться зарубежным инвесторам, размер инвестиции которых в национальную экономику составляет не менее $1 млн.