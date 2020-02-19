Монгол из Гавайев собрал $1000 в помощь монгольским детям для приобретения зимней одежды

CentralAsia (MNG) - Насанболд Сухбаатар, или, если коротко, «Наска», выпускник BYU-Гавайи из Монголии, был сотрудником S.W.A.T.T. когда он научился чинить велосипеды.

Когда Наска понял, что может использовать свои навыки ремонта велосипедов, чтобы собрать деньги для детей, нуждающихся в зимней одежде в Монголии, он сказал, что ищет потенциальных клиентов и собрал для этого 1000 долларов.

Монгольские зимы очень холодные. Иногда температура воздуха опускается ниже -40 градусов по Цельсию.

Целью Наски было собрать 1000 долларов за 40 дней, но сообщил, что достиг своей цели 10 днями ранее. Его друг, который занимается благотворительностью, помогает ему в Монголии. Наска сказал: «Я отправлю деньги своему другу, и он купит зимнюю одежду для детей, которые живут в западной части Монголии. Западная часть очень далека и изолирована от столицы Монголии, поэтому туда не так много благотворительных организаций».

За свой проект Наска отремонтировал более 50 велосипедов. Он сказал, когда он начал проект, то боялся, что не будет поддержки. Однако вскоре после того, как он запустил свой проект в социальных сетях, он получил одобрительные комментарии и звонки от людей, которые хотели ему помочь. Когда Насанболд был маленьким, зимой он часто простужался из-за недостатка теплой одежды. Зная, что есть люди, которым нужна помощь в ремонте своих велосипедов, и дети, которым нужна теплая одежда для предстоящей холодной зимы в Монголии, Насанболд сказал, что у него была идея объединить свои навыки для формирования благотворительной кампании.

«Я почти забыл о монгольских холодных зимах из-за хорошей, теплой погоды здесь. Тем не менее, я знаю, что в Монголии все еще много детей, у которых недостаточно ресурсов для покупки теплой одежды, поэтому я хотел помочь им с помощью своих навыков».

Наска создал страницу в Facebook под названием «Bike Tune Up in Laie», чтобы публиковать объявления и обновления о проекте.

Во время проекта управление своим временем было сложной задачей, потому что он и его жена работают и имеют трех маленьких детей, а также ждут четвертого ребенка. Его жена Отгончимэг Чимэдрэгзэн также учится на дневном отделении.

Когда он не имел или не мог найти няню, он брал с собой свою двухлетнюю дочь, чтобы собирать деньги для проекта.

Насанболд сказал, что если он заработает дополнительные деньги, он использует их для другого благотворительного проекта. Насанболд планирует в будущем заняться другими проектами. Он сказал, что этот проект только начинается, и вдохновил его сделать больше. «В следующий раз это будет еще больший проект».

Laie (Гавайский: Lāʻie) - это место, обозначенное переписью (CDP), расположенное в округе Koolauloa на острове Оаху (Oʻahu) в округе Гонолулу, Гавайи, США.