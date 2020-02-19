Uzbekistan Airways выставила на продажу четыре лайнера Boeing

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways выставила на продажу четыре самолёта Boeing. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В объявлении на сайте авиакомпании говорится, что по два Boeing 757-200 и Boeing 767-3 будут проданы.

«Узбекистон хаво йуллари» планирует продать Boeing 757 за 12 миллионов долларов и Boeing 767 за 22 миллиона долларов.

Компания объясняет продажу лайнеров тем, что их реализация осуществляется "в рамках проекта дальнейшей унификации и обновления самолетного парка".