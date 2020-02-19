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  19 февраля 2020
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Uzbekistan Airways выставила на продажу четыре лайнера Boeing

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Uzbekistan Airways выставила на продажу четыре самолёта Boeing. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В объявлении на сайте авиакомпании говорится, что по два Boeing 757-200 и Boeing 767-3 будут проданы.

«Узбекистон хаво йуллари» планирует продать Boeing 757 за 12 миллионов долларов и Boeing 767 за 22 миллиона долларов.

Компания объясняет продажу лайнеров тем, что их реализация осуществляется "в рамках проекта дальнейшей унификации и обновления самолетного парка".

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