Алматинцы смогут получить беспроцентный кредит на подключение к газу, — Бакытжан Сагинтаев

CentralAsia (KZ) - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением мегаполиса сообщил о проводимой работе по газификации, а также ответил на вопросы жителей об обеспечении газом жилых домов в ряде районов, сообщает пресс-служба акимата.



Аким отметил, что во время встреч с населением, особенно Турксибского района, жители говорили, что нет сетей. По Алатаускому району говорили, что нет магистральных сетей, завершены магистральные сети и нет отводных сетей, и тем самым нет возможности для подключения.

Процесс газификации важен для экологии и чистоты воздуха. Поэтому город усиливает это направление работы. По словам акима города, за второе полугодие 2019 года газифицированы более 3000 частных домов.

Особый вопрос — подключение к газовым сетям социально уязвимых слоев населения в районах Алматы. Из 210 домов осталось подключить 62 дома в Алатауском и Наурызбайском. В обоих районах заключены договоры с компаниями-подрядчиками. Завершение работ запланировано на 1 апреля 2020 года.

Кроме того, акимат достиг договоренности с Халык банком о возможности кредитования под 0% жителей Алматы на подключение к газу и внутридомовое оборудование для отопления газом. На данный момент рассматривается срок кредитования.

Также прорабатывается вопрос, чтобы Халык банк на безвозмездной основе субсидировал малообеспеченных граждан на подключение к газу и внутридомовое оборудование для отопления газом.

Б. Сагинтаев отметил, что беспроцентный кредит позволит людям взять средства на подключение к газу. В течение года можно будет оформить беспроцентный кредит.

В целом по городу негазифицированными остаются 2912 домов частного сектора, из них 1791 дом имеет доступ к сетям, 1121 — не имеет доступа. Совместно с поставщиками ведется работа по подведению наружных сетей для оставшихся 1121 дома.

Отвечая на вопрос жительницы Наурызбайского района, аким города Б. Сагинтаев дал конкретные поручения. В частности, акиму Наурызбайского района поручено по итогам отчетной встречи совершить обход по району, особенно мкр. Шугыла.