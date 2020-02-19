В ближайшие два года в Алматы будет построено 8 школ на 13 тысяч мест, — аким Сагинтаев

CentralAsia (KZ) - На отчетной встрече акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с жителями города мегаполиса был поднят вопрос дефицита мест, в особенности в микрорайоне Рахат Алатауского района, сообщает пресс-служба акимата.



Аким отметил, что до начала учебного года в 2021 году в рамках ГЧП планируется построить 8 школ на 12 900 мест. В эти 8 школ также входит 1 школа в районе Рахат. Уже в 2020 году к началу учебного года будут построены 2 школы на 1800 мест, 5 пристроек к существующим школам на 2017 мест.

При этом Б. Сагинтаев отметил, что намеренно строится школа для большего количества школьников, чем есть на самом деле. Это связано с учетом расчетов по приросту населения.

В целом следует отметить, что Алматы — это крупный мегаполис с высокими темпами роста населения как за счет рождаемости, так и миграции. В среднем, количество учащихся растет порядка на 12 тыс. детей в год.

В 2019 году введены в эксплуатацию 13 объектов образования и 162 частных школы на 3174 места. В 2020 году продолжается строительство 27 объектов образования.

Также активно привлекается частный бизнес путем размещения государственного образовательного заказа. В 2020-2022 году за счет частных инвестиций планируется открытие 4 школ на 2240 мест, 300 детсадов на 8 тыс. мест.

Таким образом, данные меры позволят снизить дефицит в школах почти на 30 тыс. мест при двухсменном обучении, а также очередность в детсадах на 10 тыс. мест.

Напомним, на отчетной встрече акима города Алматы собрались рекордные 3,2 тыс человек.