Бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова поместили под домашний арест
CentralAsia (KZ) - Бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова поместили под домашний арест.
- Постановлением специализированного следственного суда города Павлодара от 18 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство руководителя СОГ - главного следователя СД КНБ РК, согласованное с начальником службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подозреваемого Бакауова Б.Ж., - сообщили в пресс-службе павлодарского областного суда.
Ранее сообщалось, что Бакауова заподозрили в превышении должностных полномочий. Комитет нацбезопасности 15 января провел следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.
Булат Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в марте 2016 года, его полномочия были продлены в июле 2019 года.