Бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова поместили под домашний арест

CentralAsia (KZ) - Бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова поместили под домашний арест.

- Постановлением специализированного следственного суда города Павлодара от 18 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство руководителя СОГ - главного следователя СД КНБ РК, согласованное с начальником службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подозреваемого Бакауова Б.Ж., - сообщили в пресс-службе павлодарского областного суда.

Ранее сообщалось, что Бакауова заподозрили в превышении должностных полномочий. Комитет нацбезопасности 15 января провел следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.