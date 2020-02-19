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  19 февраля 2020
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Бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова поместили под домашний арест

CentralAsia (KZ) -  Бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова поместили под домашний арест.

- Постановлением специализированного следственного суда города Павлодара от 18 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство руководителя СОГ - главного следователя СД КНБ РК, согласованное с начальником службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подозреваемого Бакауова Б.Ж., - сообщили в пресс-службе павлодарского областного суда.

Ранее сообщалось, что Бакауова заподозрили в превышении должностных полномочий. Комитет нацбезопасности 15 января провел следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.
Булат Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в марте 2016 года, его полномочия были продлены в июле 2019 года.
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