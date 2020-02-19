Что включает в себя стратегия безопасности Узбекистана?

Интернет

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует создать национальную стратегию кибербезопасности на 2020-2023 годы. Стратегия будет разработана для борьбы с преступностью в виртуальном пространстве. Об этом говорится в проекте Указа Президента РУз «О государственной программе по реализации 5 приоритетных направлений развития Узбекистана в 2017-2021 годах».

2020 год в Узбекистане «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики», до 1 сентября текущего года планируется создание и формирование правовых основ кибербезопасности (механизмы защиты, права государственных органов и их обязанности), также разработка национальной стратегии на 2020-2023 годы.

Основные направления национальной кибербезопасности включит в себя:

- формирование единой системы и нормативно-правовой базы в области защиты важных объектов инфраструктуры и кибератак;

- усиление мер безопасности;

- регулирование борьбы с преступностью в Национальном киберпространстве.

По данным компании ESET (международный эксперт в области кибербезопасности) в Узбекистане 72% компаний сталкиваются с внешними киберугрозами. Также выявлено, что около 30% организации готовы к приобретению решений для контроля угроз.