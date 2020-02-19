Коронавирус: в ВОЗ призывают не поддаваться панике

CentralAsia (CA) - Коронавирус COVID-19, как считают теперь ученые, не столь грозен, как штаммы, вызвавшие в прошлом вспышки респираторных инфекций SARS и MERS. Как заявил на пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, в 80 процентах случаев болезнь протекает в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением, передает служба новостей ООН.



По его словам, международная группа экспертов сейчас находится в Пекине и оказывает помощь китайским коллегам в изучении коронавируса COVID-19. По последним данным, в тяжелой форме болезнь протекает у 14 процентов инфицированных, и два процента пациентов умирают.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал воспользоваться тем, что за пределами Китая коронавирус распространяется достаточно медленно, и помочь странам подготовиться к возможному его появлению. Напомним, что на эти цели в ВОЗ запросили 675 млн долларов. «Нам срочно нужны эти средства - мы должны воспользоваться предоставленным “окном возможностей” и помочь странам подготовиться к отражению инфекции. Мы не знаем, как долго это “окно” будет открыто», - подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения, как уже сообщалось, будет теперь объявлять о лабораторно и клинически подтвержденных случаях. Это связано с тем, что врачи научились распознавать комплекс симптомов еще до лабораторного заключения.

Итак, по данным на понедельник, в Китае зафиксировано 70 635 случаев, 1772 человека скончались. За последние 24 часа в Китае был подтвержден 2051 случай нового заражения, 94 процентов из них – в провинции Хубей. В 25 других странах подтверждено 694 случая инфицирования, скончались три человека.

Представители ВОЗ призвали не поддаваться панике и тщательно проверять источники информации. Например, отвечая на вопрос о безопасности путешествий на круизных лайнерах, руководитель Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рекомендовал не менять планы в связи со вспышкой. «Если мы станем отменять все круизы из-за возможности распространения какого-либо патогена, куда это может завести нас? Следующим шагом станет прекращение автобусного сообщения?», - сказал он. По словам Райана, определенный риск есть всегда, человек не может полностью обезопасить себя.

Чтобы снизить этот риск, в ВОЗ рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты.