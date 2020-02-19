В Монголии до 30 марта будут закрыты все школы и детские сады из-за коронавируса в Китае

CentralAsia (MNG) - Монголия продлила срок ограничения деятельности детсадов, школ и вузов до 30 марта для недопущения распространения коронавируса в стране. Также запрещена организация общественных мероприятий. Данное решение было принято правительством страны.

24 января министр здравоохранения Монголии Д. Сарангэрэл предложила приостановить обучение в школах и детских садах из-за коронавируса в Китае.

Предложение было рассмотрено на специальной сессии Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и с 27 января 2020 года по 2 марта 2020 года было решено обеспечить перерыв в детских садах и школах по всей стране.

В Монголии не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но для профилактических мер страна закрыла границы с Китаем. 336 монгольских граждан по-прежнему остаются в Китае, но уже изъявили желание вернуться на родину.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 75 тыс. человек, еще 2 тыс. погибли.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 75 тыс. человек, еще 2 тыс. погибли.



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https://www.rbc.ru/society/19/02/2020/5e2fe9459a79479d102bada6