«Газпром» изучает возможность создания дочерней компании в Монголии

CentralAsia (MNG) - Посол в России встретился с заместителем председателя совета директоров ОАО «Газпром». В совещании приняли участие начальник 512-го управления внешней торговли и экономики ГДП «Газпром» Хандога Д.В., заместитель начальника отдела М. Балашов, советник по иностранным вопросам премьер-министра Монголии Б. Мөнхжин и посольство Монголии; были сотрудники, отвечающие за экономику.

18 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Д.Даваа встретился с делегацией во главе с Алексеем Миллером, Председателем Правления и заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Газпром».

Алексей Миллер сообщил, что в России создана рабочая группа для изучения возможностей прокладки трубопровода, по которому Россия должна поставлять природный газ в Китай, через Монголию и проведения технико-экономического обоснования проекта трубопровода в связи с Меморандумом о взаимопонимании. установленный между правительством Монголии и ОАО «Газпром» 5 декабря 2019 года во время официального визита премьер-министра Монголии У. Хурэлсуха в Россию. Он также отметил, что в первую очередь компания рассматривает возможности открытия дочернего предприятия в Монголии для выполнения согласованных работ на уровне президента и премьер-министра.

Подчеркивая, что подписание Монголийско-российского договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое состоялось 3 сентября 2019 года в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию, свидетельствует о продвижении двусторонних отношений и сотрудничества на совершенно новый уровень, Посол Д.Даваа сказал, что прокладка трубопровода через Монголию будет иметь большое значение в расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Стороны также договорились обеспечить, чтобы продукт безопасно и стабильно доставлялся в центральный регион Китая по кратчайшему пути, если будет принято решение о прохождении трубопровода через Монголию и что строительство может стать отличным примером экономического сотрудничества, представляющего дружеские отношения Монголии, России и Китая.