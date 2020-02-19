Одна из лучших хирургов мира О.Сэргэлэн из Монголии выбрана одним из лидеров мирового сектора здравоохранения

- Азия и мир, общество
- 15:17, 19 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Всемирная ассоциация здравоохранения выбрала лидера группы по пересадке печени в Государственной центральной первой больнице О.Сэргэлэн в качестве одного из 101 лидера мирового сектора здравоохранения. Отбор проводился на основе лучших медицинских специалистов из 136 стран.
Хирург-консультант, руководитель группы по пересадке печени в Государственной центральной первой больнице, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач О.Сэргэлэн добилась нескольких достижений, некоторые из которых включают следующее:
- запустила проект по экспериментальной пересадке печени в 2007 году при финансировании из Научно-технического фонда.
- организовала и работала руководителем хирургической бригады по экспериментальным операциям по пересадке печени, проведенным на 26 свиньях.
- провела первую операцию по пересадке печени в Монголии с хирургами медицинского центра Асан Республики Корея в 2011 году. Монголия стала 46-й страной, где проводились операции по пересадке печени в мире.
- успешно провела в общей сложности 94 операции по пересадке печени для пациентов к февралю 2020 года.
Она получила право на осуществление трансплантации печени в Монголии с 2009 года и была названа одной из 5 лучших хирургов мира в 2017 году Ассоциацией Международных хирургов «American College of surgeons».