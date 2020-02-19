В Душанбе пересмотрят запрет на использование автомобилей старше 2014 года в качестве такси

CentralAsia (TJ) - Власти города Душанбе намерены пересмотреть решение о запрете использования автомобилей старше 2014 года для перевозки пассажиров в качестве такси. Махмадсаид Зубайдзода, первый заместитель председателя города сообщил, что власти, скорее всего, разрешат эксплуатацию «старых» машин, находящихся в хорошем техническом состоянии, передает Радио Озоди.



В январе Министерство транспорта Таджикистана запретило эксплуатацию в качестве такси в городе Душанбе автомобилей, произведенных до 2014 года. По подсчетам властей, на улицах таджикской столицы ежедневно курсируют 2300 автомобилей, менее половины из которых не отвечают новым требованиям Минтранса. Нововведение расстроило водителей, чей заработок напрямую зависит от их авто, пусть старого выпуска. Они утверждают, что ежегодно машины проходят техосмотр, и в случае обнаружения технических неполадок в ГАИ отказывают в выдаче разрешения на использование автомобилей в качестве такси.

Садриддин, 35-летний житель города Душанбе, пять месяцев назад вернулся из России и взял в аренду машину 2008 года выпуска, чтобы обеспечить работу, работая таксистом. «Я ежедневно зарабатываю 150 сомони, из которых плачу 50 сомони за аренду машины», говорит он. У Садриддина двое детей, своего жилья нет - он вместе с братьями живет в отчем доме. Решение о запрете эксплуатации в качестве такси автомобилей, произведенных до 2014 года, он считает недальновидным.

«Если запретят эти автомобили, то многие остаются без работы, да и жителям это невыгодно - они не могут пользоваться услугами такси так, как пользуются сейчас. Арендная плата новых автомашин – очень высокая и таксисты вынуждены будут день и ночь работать, чтобы расплатиться за аренду», говорит Садриддин.

О возможности пересмотра столичными властями решения о запрете использования автомобилей старше 2014 года для перевозки пассажиров в качестве такси сообщил Махмадсаид Зубайдзода, первый заместитель председателя города, в ответ на вопрос Радио Озоди на пресс-конференции в Душанбе. «Несмотря на то, что службы такси стараются приобрести все больше новых автомашин, вопрос о пересмотре запрета эксплуатации «старых» машин находится на стадии обсуждения», - сказал первый вице-мэр. В настоящее время, по его словам, городские власти ведут переговоры с руководством Минтранса страны.

Джумахон Давлатов, глава транспортного предприятия «Душанбенаклиетхадамотрасон» ранее в беседе с Радио Озоди заявил, что новые меры введены, в первую очередь, из соображений безопасности. «В современных дизайнах машин обдуманы все меры безопасности. А наша цель заключается в том, чтобы повысить уровень безопасности пассажиров и услуг», говорит он.

Аброр Мирсаидов, заместитель директора Института экономики и демографии Академии наук Таджикистана говорит, что власти часто принимают решения без учета мнений экспертов и населения. «И через какое-то время приходиться пересмотреть эти решения… Бесспорно, по столице должны курсировать новые современные автомобили, но надо учесть, что уровень жизни населения не позволяет всем таксистам приобрести новые авто», подчеркивает ученый.

Последние годы власти Таджикистана приняли несколько спорных решений, которые вызвали негативную реакцию жителей, в связи с чем их реализация была отсрочена или отменена. К примеру, на днях срок перерегистрации сим-карт на ID-паспорта в Таджикистане был продлен во второй раз – на этот раз до февраля 2022 года. Напомним, согласно ранее принятому правительством РТ постановлению «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», все абоненты мобильных телефонов должны были перерегистрировать свои SIM-карты на ID-паспорта образца 2014 года до 15 августа 2019 года. В августе президент Эмомали Рахмон продлил срок перерегистрации еще на полгода, до 15 февраля 2020 года.

В прошлом году глава Таджикистана отменил решение Антимонопольной службы о повышении цен на мобильный интернет и мобильную связь.

Местные эксперты предлагают создать при госучреждениях страны центры по изучения общественного мнения. Спорные постановления могут быть приняты лишь после обсуждения проведенных специалистами этих центров исследований, отмечают они.