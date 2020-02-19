Сотрудники Монгольской академии наук пожертвуют свою однодневную зарплату китайским коллегам из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) - Члены исполкома Монгольской академии наук (Шинжлэх Ухааны Академи-ШУА) пожертвовали свою однодневную зарплату, чтобы поддержать своих китайских коллег из-за вспышки болезни Covid-19, и призвали всех ее сотрудников внести свой вклад.

«Вспышка Covid-19 в Китае создает серьезные проблемы для социальной и экономической стабильности нашего соседа и мира», - написала Академия на своем сайте, призывая правительственные и неправительственные организации поддержать Китай в это трудное время.

ШУА сотрудничает с Академией наук и другими академическими учреждениями Китая в течение многих лет, и в настоящее время стороны сотрудничают по 11 проектам.

В Монголии официально запущена гуманитарная акция по сбору пожертвований в помощь Китаю в борьбе с коронавирусом нового типа COVID-19. Соответствующее решение было принято на заседании монгольского правительства.

В связи с этим Министерство окружающей среды и туризма, Министерство финансов и МИД Монголии открыли счет для сбора пожертвований в помощь Китаю.

По словам министра окружающей среды и туризма Намсрайн Цэрэнбата, данная акция призывает жителей Улан-Батора и всех неравнодушных присоединиться к благотворительному сбору гуманитарной помощи для соседнего Китая. "Все собранные средства будут направлены посольству КНР в Монголии", - добавил он.

Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, в свою очередь отметил, что Монголия всецело поддерживает КНР в борьбе с эпидемией коронавируса, а население страны, узнав о ситуации в соседнем Китае начало собирать пожертвования для китайского народа. "Мы решили сделать это более массово и более масштабно", - сказал он.