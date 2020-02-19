[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан выделит $180 млн на создание дата-центров

CentralAsia (UZ) -  Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана планирует привлечь $180 млн на создание дата-центров.

Дата-центр – специализированиое здание для размещения серверного оборудования и подключения абонентов к каналам сети интернет.

Дата-центр планируется создать за счет кредитных средств Японского банка международного сотрудничества (JBIC, The Japan Bank for International Cooperation).

Привлеченные средства также пойдут на реализацию проектов по «Создание центров хранения и обработки данных (Дата-центр)», «Расширение международных центров пакетной коммутации», «Расширение телекоммуникационной транспортной сети и сети передачи данных», «Модернизация радиосети».

print
  • В Туркменистане застряли 6 граждан России, у которых подозревают коронавирус
  • Бойцы таджикского мятежного полковника Махмуда Худойбердиева просят дать им гражданство Узбекистана
  • «Я кричала, но никто не помог». В Павлодаре женщина смогла спастись от преступника, захватившего ее машину



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com