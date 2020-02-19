Узбекистан выделит $180 млн на создание дата-центров

CentralAsia (UZ) - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана планирует привлечь $180 млн на создание дата-центров.

Дата-центр – специализированиое здание для размещения серверного оборудования и подключения абонентов к каналам сети интернет.

Дата-центр планируется создать за счет кредитных средств Японского банка международного сотрудничества (JBIC, The Japan Bank for International Cooperation).

Привлеченные средства также пойдут на реализацию проектов по «Создание центров хранения и обработки данных (Дата-центр)», «Расширение международных центров пакетной коммутации», «Расширение телекоммуникационной транспортной сети и сети передачи данных», «Модернизация радиосети».