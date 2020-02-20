Бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака приговорили к 17 годам тюрьмы за взятки

CentralAsia (CA) - Апелляционный суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака к 17 годам тюрьмы за коррупцию. 78-летний политик был признан виновным в получении взяток и присвоении средств. Ранее он уже получил пятнадцатилетний срок по этому делу, но был освобождён под залог из-за плохого состояния здоровья, сообщает агентство "Рёнхап".

Ли руководил Южной Кореей с 2008-го по 2013 год и стал третьим президентом, получившим обвинения в уголовном преступлении. Суд установил, что на посту президента политик фактически владел компанией по производству деталей для автомобилей, записанной на его брата, и пользовался для развития её бизнеса своим статусом.

Напомним, Ли Мён Бак был осужден в октябре 2018 года по 16 пунктам обвинения, в том числе в уклонении от уплаты налогов, присвоении госсредств и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в общей сложности он присвоил 11 млрд вон ($9,3 млн) из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенных для финансирования тайных операций.