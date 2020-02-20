Водитель, насмерть сбивший журналиста Давлатназара Рузметова, приговорён к 3 годам ограничения свободы

CentralAsia (UZ) - Ургенческий городской суд по уголовным дела 19 февраля приговорил к трем годам ограничения свободы водителя Умидбека Сапарова, совершившего в ночь на 7 ноября прошлого года смертельный наезд на журналиста Давлатназара Рузметова.

Суд также лишил Сапарова права управления транспортными средствами на полтора года. По словам адвоката Шерзода Курбанова, при назначении относительно легкого наказания Умидбеку Сапарову судья учел тот факт, что водитель оказал финансовую помощь семье погибшего под колесами его машины журналиста.

19 февраля в Ургенческом городском суде по уголовным дела был зачитан приговор по делу журналиста Давлатназара Рузметова, который погиб в ноябре 2019 года в результате​ наезда автомобиля.

Последние три месяца находившийся под арестом 41-летний водитель Умидбек Сапаров, насмерть сбивший журналиста Рузметова, был освобожден в зале суда.

Об этом сообщил его адвокат Шерзод Курбанов.

– Сегодня состоялся суд над Умидбеком Сапаровым. После смерти журналиста он находился под арестом. На суде жена журналиста Давлатназара Рузметова Ленинза Алиева призналась, что Сапаров действительно покрыл все ее расходы. Обращаясь к судье, жена Рузметова сказала следующее: «У него оказывается есть двое маленьких детей, прошу вас не сажать его в тюрьму. Пусть лучше он выйдет на свободу и поможет мне поставить на ноги моих детей». После этого судья назначил Сапарову наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и принял решение освободить его в зале суда. Кроме того, суд лишил Умидбека Сапарова права управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев, – сказал адвокат водителя, насмерть сбившего журналиста Давлатназара Рузметова.

Журналист из Кушкупирского района Хорезмской области​ Давлатназар Рузметов,​ известный своими критическими статьями и за последние два года подвергавшийся неоднократным арестам, погиб поздним вечером 6 ноября в результате​ наезда автомобиля.

Перед смертью Рузметов говорил, что в последнее время находится под постоянным наблюдением правоохранительных органов. Тогда же он сообщил, что из-за постоянного давления хорезмских властей решил временно пожить в Ташкенте. За неделю до смерти он снова вернулся из столицы в Хорезм.

После смерти Давлатназара Рузметова некоторые его коллеги и местные блогеры высказали мнение, что смерть журналиста могла быть связана с его профессиональной деятельностью. Однако Генеральная прокуратура Узбекистана незамедлительно обнародовала заявление по случаю гибели Давлата Назара, отметив, что «журналист стал жертвой ДТП».

48-летний Давлатназар Рузметов, писавший под псевдонимом Давлат Назар, ранее работал корреспондентом газеты «Ёшлар овози» («Голос молодежи») в Хорезмской области. Позже он продолжил свою профессиональную деятельность в газете «Хоразм ёшлари» («Молодежь Хорезма»).

В последние годы своей жизни он работал корреспондентом социально-политической газеты «Жамият». Журналист был активен в Facebook'е и часто высказывал свое мнение относительно социально-политических событий, происходящих в Узбекистане. За последние два года его неоднократно арестовывали за критические статьи и взгляды.