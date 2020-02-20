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  20 февраля 2020
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Мирзиёев и Эрдоган провели переговоры в Анкаре (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Президентском дворце в Анкаре 19 февраля состоялась церемония официальной встречи президента Республики Узбекистан, сообщила пресс-служба главы государства.

В честь высокого гостя выстроился почетный караул. Затем началась встреча глав государств в узком формате. На ней рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового узбекско-турецкого сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Подчеркнута необходимость проведения на регулярной основе заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, чтобы задействовать имеющиеся возможности во взаимовыгодных направлениях, продвигать новые проекты и программы.

Отмечена важность расширения транспортных связей, налаживания мультимодальных международных перевозок в Европу через Турцию.

Затронуты вопросы привлечения передового опыта Турции в интенсивном садоводстве, рыбоводстве, животноводстве и племенном деле, проведения совместных исследований с участием университетов и научных центров двух стран.

Рассмотрено предложение об открытии в Узбекистане современных клиник и диагностических центров, реализации образовательных программ по малому бизнесу, текстильному производству и другим сферам в сотрудничестве с турецкими партнерами.

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