Президенты Узбекистана и Турции подписали совместное заявление (фото)

CentralAsia (UZ) - После переговоров 19 февраля президенты Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества. Подписан также ряд документов по взаимодействию в сферах торговли, экономики, технологий, сообщила пресс-служба президента.

На брифинге для представителей средств массовой информации Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рад визиту президента Узбекистана.

- Мы очень ценим и дорожим визитом делегации из страны, взрастившей великих Имама Бухари, Имама Мотуриди, Али Кушчи, Алишера Навои, которые своими знаниями, своим творчеством подарили миру добро. Мы высоко ценим, что наши отношения с Узбекистаном, опирающиеся на крепкие братские узы, поднялись на уровень стратегического партнерства, - сказал глава Турции.

Мирзиёев отметил, что первое заседание Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня открыло новую страницу в истории дружественных отношений двух народов, состоялось обстоятельное обсуждение широкого ряда вопросов касательно взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.

– Одной из центральных тем нашего диалога стала реализация совместных проектов. Совместно с ведущими турецкими компаниями разрабатываются новые проекты на сумму более миллиарда долларов, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Стороны подтвердили схожесть взглядов по большинству региональных и международных проблем, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

– Мы готовы задействовать все возможности для того, чтобы вывести на новый уровень нашу традиционную дружбу, полномасштабное и перспективное сотрудничество, которое сегодня развивается в интересах процветания, мира и благополучной жизни наших братских народов. Именно эти принципы нашли свое отражение в Совместном заявлении, подписанном по итогам наших переговоров, - подчеркнул Мирзиёев.

Эрдоган отметил, что рад визиту Мирзиёева и выразил удовлетворение результатами переговоров.

Визит Шавката Мирзиёева в Турцию продолжается.