«Русское географическое общество» и монгольский проект «Nomadic Geography» договорились о сотрудничестве (фото)

CentralAsia (MNG) - Инициатор проекта «Nomadic Geography» Мөнхчулууны Зоригт встретился с исполнительным директором «Русского географического общества» Артемом Манукяном и первым заместителем исполнительного директора Ильёй Гуровым.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Помимо общего сотрудничества, обсуждались возможности проведения совместных поездок и исследований в следующем году, как на территории Монголии, так и России, по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сначала проект назывался «Бидний Цөөхөн Монголчууд» и его целью было охватить более 400 сомонов и поселений в 21 аймаке Монголии, а затем все 10 миллионов и более монголов по всему миру. Однако за четыре года существования проекта проект расширился, и цель проекта также начала охватывать более широкий круг. За пределами страны он стал известен как проект «Nomadic Geography». Теперь проект стремится охватить всех номадов мира, включая народы России, Кыргызстана, Казахстана, даже из Аравии и Африки.

Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (сокращённо ВОО «РГО») — географическая общественная организация России, основанная 18 августа 1845 года. Одно из старейших географических обществ мира после Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского (1830).

Президентом общества является министр обороны России Сергей Шойгу.