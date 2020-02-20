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  20 февраля 2020
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Си Цзиньпин поблагодарил Эмомали Рахмона за поддержку в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон получил 19 февраля телеграмму от председателя Китайской Народной Республики, в котором Си Цзиньпин благодарит таджикского коллегу за помощь в борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба главы РТ.

В телеграмме говорится:

«Выражаю Вам искреннюю благодарность за слова поддержки в связи с борьбой Китая против пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

В настоящее время китайский народ под руководством правительства Китая ведет борьбу с пневмонией. Мы в полной мере уверены и убеждены в том, что способны достигнуть победы в борьбе с предотвращением эпидемии.

В июне прошлого года в городе Душанбе мы с Вами имели дружеские встречи, в ходе которых обсудили планы по дальнейшему развитию китайско-таджикских отношений, а также процесса СВМДА, ориентируя отношения двух стран на новый этап совместного развития и процветания.

Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Таджикистаном и готов и впредь поддерживать с Вами тесные контакты с целью продолжения их развития и всестороннего укрепления на благо наших стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Таджикистана – счастья и благополучия».

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