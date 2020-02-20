На юге Узбекистана женщина подожгла себя возле здания прокуратуры

CentralAsia (UZ) - В Кашкадарьинской области местна жительница Мукаддас Мустафаева облила себя бензином и подожгла возле здания Кашкадарьинской областной прокуратуры в городе Карши. Ее 60-летний отец Олим Мустафаев получил ожоги при попытке спасти дочь и после был отправлен в областную больницу скорой медицинской помощи, сообщает centralasian.org.



Женщина ожогов тела не получила, так как огонь был потушен своевременно. Мустафаева сказала, что решилась на такой отчаянный шаг, так как районная и областная прокуратура не обратили внимания на ее жалобы относительно сноса ее дома.

По словам жителя Касанского района Кашкадарьинской области Олима Мустафаева, утром 19 февраля он вместе с дочерью Мукаддас отправился в областную прокуратуру, чтобы подать очередное заявление против сноса дома его дочери. Однако, как говорит пожилой мужчина, охранники не пустили их внутрь здания, заявив, что «в прокуратуре никого нет».

– Дом моей дочери идет под снос. Мы уже год боремся против сноса. Никто не хочет нас слушать. Теперь власти хотят добиться сноса дома через суд. Поэтому дочь подожгла себя возле здания областной прокуратуры. Я обжег себе руку, пытаясь потушить огонь. Потом бензин в баклажке пролился на мою одежду, в результате я получил ожоги других частей тела, – говорит Олим Мустафаев.

Мужчина сказал, что его дочь Мукаддас ожогов тела не получила, так как огонь был потушен своевременно. Сам Олим Мустафаев был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи в Кашкадарье.

По словам Мукаддас Мустафаевой, заняв 15 миллионов сумов (более 1,5 тысяч долларов) у своей старшей сестры, в 2019 году она построила однокомнатный дом по соседству с домом сестры на участке площадью 7 соток, который расположен по улице «Фусункор» в махалле «Машъал» Касанского района.

– Но спустя несколько месяцев появился хозяин этого участка, который годам стоял бесхозным и заброшенным. На этом участке моя сестра держала скот. У этого участка не было хозяина, он был заброшенный. У меня не было своего дома, от безысходности мы взяли кредит и построили этот однокомнатный дом. До этого мы жили в каморке на остановке. Мой муж инвалид второй группы, у нас есть один ребенок, сейчас я беременна вторым. Когда мы уже достроили дом, у земельного участка появился хозяин. Сказать честно, у меня нет кадастровых документов. Мы просто от безысходности построили дом на этом пустующем участке. А теперь наш дом хотят снести, – говорит Мукаддас Мустафаева.

Женщина говорит, что при помощи адвоката она собрала документы, доказывающие, что земельный участок, на котором она построили дом, принадлежит не частному лицу, а государству, и сдала их в прокуратуру и районную администрацию. Однако местные власти не обратили никакого внимания на эти документы, говорит Мустафаева.

Один из врачей скорой медицинской помощи, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что Мукаддас Мустафаева и ее отец Олим Мустафаев были доставлены к ним на машине скорой помощи.

Стоит отметить, что в Узбекистане снос или конфискация жилых и нежилых помещений часто приводят к самосожжениям и протестам.