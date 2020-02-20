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  20 февраля 2020
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Сын телохранителя президента Таджикистана баллотируется в депутаты

CentralAsia (TJ) -  Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула в депутаты городского маджлиса Душанбе от избирательного округа №4 по Шохмансурскому району кандидатуру Саидзода Дилшода Мурода, начальника Государственной инспекции пробирного надзора при Министерстве финансов республики. Дилшоду Саидзода 30 лет. Он – сын Мурода Саидова, начальника службы охраны президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает сайт Ахбор.

Мурод Саидов считается одним из самых верных соратников нынешнего президента Таджикистана. Он является главным телохранителем Эмомали Рахмона с конца 1992 года, с того самого времени, когда Рахмон был избран главой Таджикистана. По неподтвержденной информации, у Саидова воинское звание генерал-лейтенант.

Государственная инспекция пробирного надзора при Минфине осуществляет государственный контроль за соответствием изделий из драгоценных металлов узаконенным пробам.

Многие в социальных сетях приветствовали выдвижение Дилшода Саидзода в депутаты. Они характеризуют молодого сына телохранителя президента как хорошо воспитанного, образованного и скромного человека.

Выборы депутатов парламента Таджикистана и местных маджлисов состоятся 1 марта. Свою кандидатуру в депутаты маджлиса города Душанбе выдвинул и старший сын президента Таджикистана, мэр столицы Рустами Эмомали. Он на два года старше Дилшода Саидзода.

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