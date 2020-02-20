Ни одного случая заболевания коронавирусом в стране не зарегистрировано, несмотря на то, что она является соседом Китая, - посол Монголии в Индии

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Индии Гончиг Ганболд 19 февраля заявил, что, несмотря на то, что она является непосредственным соседом Китая, в стране не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

«Монголия находится рядом с Китаем, и, к счастью, у нас нет ни одного случая коронавируса. Мы относимся к этому серьезно и предпринимаем ряд мер», - сказал Ганболд в интервью ANI.

Говоря о мерах, принятых Монголией для борьбы с эпидемией, посол рассказал: «Мы также сократили массовые мероприятия и напоминаем о важности мыть чаще руки, использовать маски для лица и быть осторожными в любой ситуации».

Тем не менее, Ганболд также подчеркнул, что вспышка коронавируса повлияла на сектор туризма в стране.

Монголия закрыла границу с Китаем и отказала во въезде всем, кто путешествует через Китай.